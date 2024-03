Gladson consulta Defesa Civil do Estado sobre possibilidade de decretação de calamidade

O governador Gladson Cameli pediu à Defesa Civil do Estado uma consulta sobre a possibilidade de decretação de calamidade nos 19 municípios do Acre afetados por alagações.

Segundo Cameli, a ideia é alertar os chefes do executivo que se enquadrem nos requisitos do Governo Federal, sobre a possibilidade de conseguirem ajuda mais rápido. “Eu fiz essa consulta hoje à Defesa Civil pra que a gente saiba quais são esses municípios que já se enquadram, mas me parece que só devem entrar nessa condição a partir de amanhã. Se enquadrando, a gente avisa dessa possibilidade de decretar calamidade, que só pode ser pedido pela gestão municipal, me parece, e aí uma vez que o Governo Federal aceite esse pedido a gente como governo do Estado entra junto pra auxiliar esse município”, afirmou ao ac24horas.

O governador espera ter uma resposta da Defesa Civil Estadual amanhã (4).