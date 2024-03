Enchente causa prejuízo em Porto Walter e início do ano letivo deve ser adiado

Com o nível do Rio Juruá há mais de uma semana acima da cota de transbordo, a zona rural do município de Porto Walter enfrenta uma situação preocupante. A inundação afeta não apenas residências e plantações, mas também Unidades Básicas de Saúde, Escolas e os sistemas de Abastecimentos de Água das comunidades rurais. As escolas estão submersas ou servindo de abrigo e o início do ano letivo deverá ser adiado.

Pelo menos 12 comunidades tiveram que suspender o abastecimento de água para as residências devido à submersão da encanação e das impurezas contidas nos lugares de captação. As Unidades de Saúde da Comunidade Vitória e Besouro estão com os serviços e a estrutura comprometida.

A Secretária de Saúde do município, Ana Flávia Melo, disse que o momento é desafiador.

“Já estamos tirando o material permanente para que não seja danificado. Estamos com as estruturas comprometidas e os atendimentos suspensos. O momento é desafiador”, relata.

As escolas da zona rural estão tomadas pelas águas do Rio Juruá ou servindo de abrigo. O início do ano letivo, marcado para o dia 15, poderá ser adiado.

“Caso a água demore a baixar, e haja danos maiores, haverá atraso no início do calendário escolar. As escolas que não estão servindo de abrigo estão submersas. É uma situação triste e preocupante e é impossível, após as águas baixarem, colocarmos um espaço desse para funcionar sem antes reconstruir”, disse o secretário de Educação, Ericson Araújo.