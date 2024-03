Centro de Estudo de Línguas inicia as aulas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Foto: Mardilson Gomes/SEE

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) deu início nesta segunda-feira, 4, às aulas do primeiro semestre letivo em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, para quase três mil alunos dos cursos de idiomas, nos três turnos.

O CEL conta com dois núcleos de Estudo de Línguas (NELs), em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e atualmente atende cerca de 2.600 estudantes na capital e 360 no Juruá, com cursos das línguas inglesa, espanhola, francesa, italiana e Língua Brasileira de Sinais (Libras), com professores qualificados.

O Centro de Línguas visa promover a excelência no ensino de línguas estrangeiras, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.

Uma novidade deste ano é a atualização do portal do aluno, que agora permite acesso aos grupos de WhatsApp das turmas por meio de um QR Code. Essa inovação visa facilitar a comunicação entre alunos e professores, fornecendo informações importantes como comunicados, dicas de vídeos, links, avisos, lembretes e arquivos sobre as aulas, proporcionando autonomia aos estudantes.

O professor de inglês Filipe Brito, que está há oito anos no CEL, expressa sua satisfação com o início do ano letivo, recebendo tanto novos quanto antigos alunos. “Adoramos esse início de ano porque sempre tem um gás para o ano letivo que se inicia. Sempre recebemos muitos alunos, e isso é muito prazeroso. As expectativas são as melhores para mais um início letivo”, destaca.

O coordenador-geral, Charles Sante, ressalta a importância do CEL na realização de sonhos e na ampliação de horizontes dos alunos. “Todo início de semestre nós ficamos muito ansiosos, porque sabemos que o CEL proporciona para os alunos a realização de sonhos, de oportunidades, de ampliar horizontes mesmo. Nós iniciamos com o sentimento de gratidão ao governo do estado e à Secretaria de Educação que entendem o que o CEL significa para a sociedade acreana”, conclui Sante.