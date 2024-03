Cruzeiro do Sul passa a contar com base móvel comunitária da Polícia Militar

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul passou a atuar nesta segunda-feira, 4, com uma base móvel que complementa as ações de policiamento comunitário da cidade. A base está na região dos mercados, as margens do Rio Juruá.

Além de outros pontos da região central, a base poderá ser instalada em locais de aglomeração de pessoas. O veículo, adaptado para atender a população com os serviços básicos da Polícia Militar, segundo o comando, é prova do comprometimento da corporação em atender as reivindicações do comércio local.

“A base vem para somar às ações de polícia comunitária que já vêm sendo desempenhadas em todo o Vale do Juruá. Intensificamos o policiamento em toda a cidade de Cruzeiro do Sul, bem como em áreas rurais e ribeirinhas”, cita o comandante da Pm de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério.

O Subcomandante Geral da Polícia Militar, Coronel Emílio, que está no município, reforçou o comprometimento institucional com as unidades do interior do Acre, afirmando que novos investimentos estão por vir.