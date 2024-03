Em greve, servidores da Ufac realizam carreata no entorno da universidade

Em paralisação por tempo indeterminado desde a última segunda-feira (11), os servidores da área técnico-administrativa da Universidade Federal do Acre (Ufac) promoveram uma carreata com “buzinaço”, nesta quinta-feira, 14, pela Via Verde (BR-364) e entorno do campus, como manifestação em defesa de suas reivindicações.

“O objetivo era ultrapassar os portões da Ufac e mostrar para a sociedade em geral os motivos pelos quais nós estamos em greve. Não é apenas uma questão salarial, mas uma série de outras questões, como os ataques à autonomia universitária e o corte de orçamento”, explicou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau (Sintest), Alexsandro Braz.

Nessa quarta-feira, 13, a categoria realizou assembleia para expor demandas de seus membros e fazer uma explanação acerca do cenário nacional do movimento grevista. No Acre, a mobilização cobra do governo federal a reposição das perdas salariais e da reestruturação nas carreiras, além da melhoria na qualidade do ensino ofertado aos acadêmicos.

VEJA VÍDEO: