“Desgraça”: debaixo de neve, técnico reclama de jogo da Major League Soccer;veja imagens

O técnico do Los Angeles Football Club, Steve Cherundolo, disse que foi uma “vergonha absoluta” que a partida de seu time contra o Real Salt Lake tenha acontecido durante uma nevasca no estádio America First Field em Sandy, no estado de Utah, no sábado (2).

Depois que a partida da Major League Soccer (MLS) foi adiada por mais de três horas devido às condições adversas, o LAFC sofreu uma derrota por 3 a 0 enquanto a neve caía sobre os jogadores. “Não foram condições difíceis [mas] condições impossíveis, uma piada absoluta que tivemos que fazer hoje”, disse Cherundolo aos repórteres. “Não é seguro para os jogadores, um dos piores eventos esportivos profissionais que já vi na minha vida. Sinto-me péssimo pelos jogadores que os fizemos passar por isso. O jogo poderia e deveria ter sido encerrado muito antes.”

O pontapé inicial estava originalmente agendado para as 14h00 horário local, mas foi adiado por duas horas devido aos ventos fortes. A partida começou por quatro minutos, mas foi adiada novamente por mais uma hora devido a relâmpagos próximos.

De acordo com o Los Angeles FC, os jogadores enfrentaram “temperaturas quase congelantes provocadas por uma das mais fortes tempestades de inverno do ano em Utah”. Assim que a partida começou, o Real Salt Lake teve uma exibição dominante no primeiro tempo, marcando três gols e colocando o jogo fora do alcance do LAFC.

“Você se prepara a semana toda para condições obviamente normais, você prepara os times para certas táticas, e quando fica tão louco e impossível de jogar, nada do que você faz na preparação importa. Só me deixa perplexo que colocaríamos os jogadores nisso”, acrescentou Cherundolo.

“Eu nem assisti ao jogo, nos últimos 20 minutos você não conseguia ver nada.” Inclusive, o goleiro vencedor da Copa do Mundo da França, Hugo Lloris, estava jogando sua segunda partida pelo LAFC.

A CNN contatou a MLS para comentar os comentários de Cherundolo. Entretanto, o treinador principal da RSL, Pablo Mastroeni, prestou homenagem à “mentalidade” dos seus jogadores para não permitir que circunstâncias fora do seu controlo os afetem. “Você não se prepara para esse tipo de jogo treinando”, disse ele aos repórteres. “E acho que a equipe que se adapta rapidamente às circunstâncias ao seu redor e controla os controláveis tem mais chances. “Não foi fácil para nenhuma das equipes, então um verdadeiro crédito para os jogadores.”