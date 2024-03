Fechamento de pontes no Centro causa engarrafamento quilométrico em Rio Branco

O fechamento da ponte Coronel Sebastião Dantas (ponte de concreto) e da ponte Juscelino Kubitschek (ponte metálica), em razão dos alagamentos nas ruas das cabeceiras, gera um engarrafamento quilométrico na Avenida Amadeo Barbosa, 4ª ponte e Avenida Ceará, na manhã desta segunda-feira (4), em Rio Branco (veja o vídeo no fim da matéria).

Imagens aéreas mostram um engarrafamento a partir da Avenida Amadeo Barbosa, na altura da pista de aeromodelismo, até o semáforo do Terminal Central, na Avenida Ceará, centro de Rio Branco. Segundo o Google Maps, o trecho engarrafado é de 2,3 km às 8:22h.

O trânsito na rua Vinte e Quatro de Janeiro, no segundo distrito de Rio Branco, foi completamente interditado no fim da tarde deste domingo, 3, fazendo a ponte Juscelino Kubitschek funcionar apenas como caminho de retorno ao primeiro distrito da capital através da rua 6 de Agosto, com saída na ponte Coronel Sebastião Dantas. Devido às alterações, os únicos meios de travessia do primeiro para o segundo distrito de Rio Branco são pela 3ª ponte, na Via Verde, e 4ª ponte, pela Avenida Ceará.

Segundo as informações, o motivo da mudança no trânsito é a quantidade de água do rio e de um córrego próximo, que inundaram a rua Vinte e Quatro de Janeiro, impossibilitando a passagem segura de pedestres e veículos.

Mais à frente na rua 6 de Agosto, entre a esquina entre o Beco São Domingos e a rua Cearense, o trânsito também está interditado em razão as águas do rio Acre terem coberto a região. Há relatos de que o asfalto cedeu em alguns trechos.

Veja o vídeo: