Vídeo: Veja como ficou a perna de Pablo Maia após jogo entre São Paulo e Palmeiras

Em uma cena que reflete a insatisfação do São Paulo com a arbitragem do clássico com o Palmeiras, neste domingo (3), pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o volante Pablo Maia deixou o MorumBis mancando e exibindo arranhões na perna direita.

A cena é a consequência da entrada que o atleta recém-convocado para a Seleção Brasileira recebeu do volante do Palmeiras, Richard Ríos. O lance aconteceu no início da jogada que originou o gol de Alisson no jogo que terminou empatado em 1 a 1.

“(Estou sentindo) Um pouco de dor. A entrada foi um pouco forte. O árbitro, infelizmente, não foi convicto no que ele apitou ali, mas vida que segue”, disse Pablo Maia.

Após a entrada sofrida, Pablo Maia e os jogadores do São Paulo insistiram para que o árbitro Matheus Delgado Candançan revisse a decisão. Esse foi o primeiro lance que gerou polêmica no clássico.

Depois, os tricolores ainda se queixariam do pênalti marcado a favor do Palmeiras e de outro pênalti para o Tricolor que o árbitro decidiu não assinalar após ser chamado pelo VAR.

Após o Choque-Rei, o presidente do São Paulo, Julio Casares, fez um pronunciamento em que detonou a arbitragem e a postura do técnico Abel Ferreia.