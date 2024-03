Delegada diz que não foi pedido a prisão a piloto de avião que caiu e assunto é debatido na Aleac

As causas do acidente aéreo que causou a morte de uma pessoa e deixou outras seis feridas na última segunda-feira, 18, em Manoel Urbano, começaram a ser investigadas ontem pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

No entanto, uma das certezas, era de que o avião estava levando mais passageiros do que o permitido. A aeronave, modelo Cessna Skyline 182, tem capacidade para três pessoas e o piloto e levava ao todo, no momento do acidente, sete passageiros.

A culpabilidade do experiente piloto, Roney Mendes, 59 anos, que teve 40% do corpo queimado e está internado em estado grave no Pronto-Socorro, vem sendo motivo de discussões até na Assembleia Legislativa e levantou rumores de um possível pedido de prisão, o que foi negado pela Delegada de Manoel Urbano, Jade Dene.

“Isso não procede, uma vez que não iniciaram as investigações da responsabilidade do acidente, pois é necessária a perícia inicial do órgão competente”, explicou.

O assunto rendeu uma discordância dos deputados Tanízio Sá e Antônia Sales, ambos do MDB, na sessão de ontem na Assembleia Legislativa.

Assim como já havia feito o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PcdoB) em outra sessão, Sales defendeu o piloto. “Realmente é um grande piloto, não é de agora que eu conheço, está lutando pela vida. O que tenho a dizer é que não podemos culpar o piloto, as regras não dependem dele. O recado é para as empresas que tenham mais sentimento e não visem tanto o lucro, mas a proteção da vida, tenho certeza que ele não queria colocar essa quantidade de passageiros”, justificou.

Na visão do deputado Tanízio Sá, colocar quase o dobro da capacidade de passageiros foi um ato irresponsável do piloto. “Não estou aqui para condenar ninguém, aquele avião é feito par três passageiros e mais um piloto, foi ceifada a vida de um pai de família, sei que o piloto não premeditou, mas colocar aquele monte de gente e mais bagagem foi, no mínimo, irresponsável”, disse o parlamentar.