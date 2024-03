De saída do Acre, Bolsonaro é recebido pela PF e funcionários do aeroporto em área restrita

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, deixaram o Acre na manhã deste domingo, 24, com destino a Brasília. Antes do embarque, numa área reservada, os dois foram recebidos e conversaram por quase uma hora com policiais federais e funcionários da empresa Vinci Airports, que administra o aeroporto. Michelle Bolsonaro posou para foto com ao menos um agente federal.

Bolsonaro aguardou o embarque dos demais passageiros no voo da Latam, que saiu às 10:35h, na sala de administração do aeroporto. Na saída desta sala, ao lado de Michelle, Bolsonaro se negou a falar sobre a prisão de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, respondendo a uma pergunta não feita: “foi excelente aqui, a viagem no Acre. Obrigado a todos aí” (veja o vídeo abaixo). Ele, a esposa, e seu staff foram os últimos a embarcar.

O ex-presidente da República cumpriu, desde sexta-feira, 22, em Rio Branco, uma série de agendas programadas pelo senador Márcio Bittar (UNIÃO), e pelo Partido Liberal, sendo a mais importante delas o ato de filiação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao PL, de onde deve disputar a reeleição ao cargo em outubro.

Veja o vídeo: