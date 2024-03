Ribeirinhos abatem jacaré-açu após tentativa de ataque a morador em Manoel Urbano

No município de Manoel Urbano, no interior do Acre, um jacaré-açu, espécie predadora exclusiva da América do Sul, foi morto após uma tentativa de ataque a um ribeirinho no Rio Purus neste domingo, 24.

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, o animal estava próximo da superfície quando foi perfurado por um homem cuja identidade não foi revelada.

Outro vídeo, captado por populares da região, mostra o animal já morto sendo retirado da beira do rio e colocado no barranco. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida no incidente.