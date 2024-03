Acidente entre táxi e caminhonete no AC que deixou 4 mortos pode ter sido causado por buraco em BR

Os dois veículos colidiram de frente. Ainda segundo a PRF-AC, a estrada estava com baixa visibilidade, a pista molhada e chovia no momento do acidente. A polícia ressaltou que as informações oficiais do acidente devem constar no laudo da equipe que será entregue em cinco dias.

Neste sábado (23), familiares das vítimas começaram a fazer o reconhecimento e a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

As vítimas fatais são: