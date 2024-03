Cristiano Ronaldo perde gol inacreditável em jogo decisivo do Al-Nassr; veja vídeo

Apesar de ter marcado 877 gols na carreira, Cristiano Ronaldo não é infalível. E o português provou que nem sempre a pontaria está em dia, nesta segunda-feira (11), no duelo entre Al-Nassr e Al-Ain pelas quartas de final da Champions League da Ásia.

O lance aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, quando os times empatavam em 2 a 2, resultado que eliminaria o Al-Nassr de CR7, Mané, Anderson Talisca, Luís Castro e companhia.

Cristiano Ronaldo pegou rebote do goleiro Raghid Najjar, do time do Emirados Árabes Unidos, e, da pequena área, com o arqueiro batido no lance, conseguiu chutar de perna esquerda para fora. Veja abaixo:

الدون لا لااااا

— تابع الحساب الاساسي (@world_alnaser) March 11, 2024



Al-Nassr é eliminado nos pênaltis

Caso Cristiano Ronaldo marcasse o gol, o resultado de 3 a 2 levaria o jogo para a prorrogação, já que o Al-Ain venceu a ida por 1 a 0. CR7, porém, foi salvo pelo brasileiro Alex Telles, que marcou o terceiro do Al-Nassr 12 minutos depois.

O jogo foi para a prorrogação e terminou 4 a 3 para o Al-Nassr. Na disputa por pênaltis, o Al-Ain, que é comandado por Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo, superou o time de CR7, que está eliminado da Champions League da Ásia.