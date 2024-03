Atlético-MG anuncia saída de Felipão e já tem favorito para o cargo

O Atlético-MG oficializou, na manhã desta quarta-feira (20), a saída de Luiz Felipe Scolari, que tinha contrato até o fim de 2024. Ele estava no clube desde junho de 2023, quando substituiu o técnico argentino Eduardo Coudet.

A oficialização da saída foi feita após reunião realizada na Cidade do Galo entre o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, e Felipão. Segundo a nota oficial, a saída foi decidida “de forma consensual”.

De acordo com o comunicado do clube, Lucas Gonçalves assume a equipe de forma interina. Gabriel Milito é o plano A da diretoria neste momento.

Na noite desta terça-feira (19), membros do Comitê do Futebol do Atlético-MG se reuniram para debater a possível saída do treinador. O mau desempenho da equipe em campo e a relação entre a torcida e o treinador pesaram contra a continuidade.

Felipão comandou a equipe atleticana em 41 jogos, com 19 vitórias, dez empates e 12 derrotas. A média de gols feitos por partida foi de 1,37 e a de gols sofridos foi de 0,83. Na atual temporada, foram cinco triunfos, dois empates e três derrotas em dez jogos.

A última partida pelo Atlético-MG foi no domingo (17). Na ocasião, os mineiros foram derrotados pelo América-MG por 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte, pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

Mesmo com o revés, o Galo avançou à final, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. A decisão será disputada contra o arquirrival Cruzeiro. O jogo de ida, na Arena MRV, será em 30 de março, enquanto a volta está marcada para 7 de abril, no Mineirão. A segunda partida terá mando do Cruzeiro.

Atlético-MG em 2024

Além do Mineiro, o Atlético-MG terá pela frente em 2024 a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Em 2023, com Felipão, o Galo foi o terceiro colocado do Brasileirão.

A estreia na Libertadores, principal objetivo do clube neste ano, será contra o Caracas, da Venezuela. O jogo está marcado para 4 de abril, às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico UCV, em Caracas.

Já o primeiro compromisso pelo Brasileirão será contra o Corinthians, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo será disputado em 13, 14 ou 15 de abril.

Plano A para substituir Felipão Com a saída de Felipão oficializada, o Atlético-MG já tem um nome cotado para substituí-lo: Gabriel Milito. O argentino está livre no mercado após deixar o comando do Argentinos Juniors em 2023.