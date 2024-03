Andreas Von Richthofen é flagrado em chácara e imagens impressionam; veja

O nome de Suzane von Richthofen tem estado nos holofotes nos últimos tempos, após ela começar a cumprir em liberdade a pena pelo assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen. Mas um outro nome importante dessa história tem despertado a curiosidade das pessoas: Andreas, irmão da ex-detenta.

Hoje com 36 anos, Andreas von Richthofen vive isolado do mundo em uma chácara que pertenceu aos seus pais. O apresentador Geraldo Luís, da RedeTV!, foi atrás do rapaz para conversar e oferecer ajuda.

Em imagens mostradas no Geral do Povo deste domingo (24/3), foi possível ver que o local onde Andreas vive é de abandono, tomado por árvores e mato. A equipe do programa chegou a filmar o irmão de Suzane andando pelas ruas próximas a chácara usando roupas simples, chinele e uma mochila.

Um produtor abordou o rapaz e conversou com ele na tentativa de alinhar uma entrevista, mas ele se negou. “Deixa o telefone dele aí. Hoje não, tô meio…”, disse ele.

O profissional contou que Geraldo Luis quer ajudar Andreas e disse que mandaria alguém limpar a casa, que está coberta de mato. “Obrigado, cara, eu tenho dinheiro pra isso”, disse Andreas aos risos.

Veja as imagens:

Marísia e Manfred von Richthofen foram mortos em 2002, dentro de casa. O crime foi premeditado e arquitetado por Suzane, juntamente com seu ex-namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Cristian Cravinhos. Na época, o trio fez parecer que se tratava de uma tentativa de assalto, mas logo a polícia descobriu a verdade.

A herança da família von Richthofen era avaliada em R$ 10 milhões na época.

Suzane von Richthofen causa revolta em “vizinhos”

Suzane von Richthofen atualmente vive em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e raramente é vista nas ruas da cidade. Mas a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a moça vem causando irritação nos moradores de lá e nós vamos contar o motivo.

Segundo fontes, Suzane, que cumpre em liberdade a pena pelo assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen, vai passar por consulta psiquiátrica duas vezes por semana na cidade onde mora. Tal novidade já está circulando entre os moradores de Bragança Paulista.

Mas qual é o motivo de a população estar revoltada? É que a ex-detenta conseguiu as consultas, de maneira gratuita pelo SUS, com muita rapidez, enquanto o restante das pessoas ficam meses e meses na fila. Vixe.