Banda Calcinha Preta desembarca no Acre na próxima quarta-feira para show na Uninorte

A banda Calcinha Preta, conhecida por seus hits de sucesso como “Manchete dos Jornais”, “Hoje a Noite” e “Mágica”, se apresenta na capital acreana na próxima quinta-feira, 28, no estacionamento do Centro Uninorte.

Os integrantes da banda chegarão à capital na quarta-feira, 27, às 22 horas, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. A informação foi divulgada pela organização do evento, nesta segunda-feira.

Inicialmente, o show estava programado para ocorrer no estacionamento do Arena da Floresta, mas nos últimos dias, a organização do evento alterou o local. Além disso, no início do mês, a banda anunciou a doação de R$ 30 mil reais para ajudar as famílias afetadas pela enchente no Acre.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, os artistas mandam um recado especial ao público: “Vamos matar a saudade e vai ser demais”, declarou o cantor Daniel Diau.

Assista ao vídeo: