Acre tem a maior variação do país no setor de serviços no período de um ano

O Acre teve a maior variação positiva no setor de serviços prestados em janeiro, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado no último dia 15.

A variação comparando janeiro deste ano com o do ano passado mostra um aumento de 24,7%. Na análise com o mês anterior, o Acre também se destaca com índice de 5,1%, sendo a quarta maior taxa do país, que fechou a variação com 0,7%.

Há dois meses, o Acre tem registrado alta no setor de serviços. Nos últimos 12 meses, a variação foi de 9,8%. O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita, explica que os números comprovam que o ano foi um período de retomada econômica, o que pode ser confirmado pelos números.

“Tudo isso é reflexo do fechamento de 2023 e início deste ano que a gente pode considerar que foi um ano de retomada econômica e consolidação dessa retomada. O governo do Acre vem induzindo a economia, retomando os serviços da construção civil, reativando diversos programa e mantendo em dia a folha de pagamento, que é um dos principais pontos que alimenta o setor de comércio e serviços”, destacou.

O secretário também destacou que os incentivos do Estado fazem que o ambiente para investimentos fique mais atrativo aos empresários. “O setor começa a ter mais confiança, porque vê as coisas acontecendo, começa a investir mais e a contratar mais. O reflexo disso é que no final do ano tivemos a incidência da menor taxa de desemprego dos últimos 11 anos e um crescimento do PIB [produto interno bruto], o que é muito bom para o ambiente econômico”.

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados no começo deste ano mostram que, no balanço de 2023, foram 50,7 mil admissões e 46,1 mil desligamentos, totalizando assim um saldo de 4.562 novos postos de emprego formal.

Os segmentos que mais contrataram foram serviços, comércio e construção civil.

Saldo em cada segmento no Acre:

– Serviços: 2.327;

– Comércio: 742;

– Indústria: 673;

– Construção: 639;

– Agropecuária: 181.