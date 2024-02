Volta a chover forte nas cabeceiras do Rio Acre, que volta a encher em Assis Brasil

A vazante que foi registrada a partir das 20h30 dessa quinta-feira, 22, em Assis Brasil reverteu para enchente novamente a partir das 14h desta sexta-feira, 23, e faz aumentar a preocupação das autoridades com a situação no restante do curso do Rio Acre para os próximos dias.

Depois de transbordar na quinta-feira e atingir 12,56 metros, desabrigando centenas de famílias tanto no lado brasileiro quanto no Peru e na Bolívia, o Rio Acre começou a vazar e nesta sexta-feira, marcou 11,44 metros na medição do meio-dia.

Às 13 horas, no entanto, o rio estabilizou na cota anterior e passou a se elevar de novo no boletim seguinte, das 14 horas. Na última medição informada pela Defesa Civil, às 16h30, o nível na cidade estava em 11,55 metros.

Diante da situação, a prefeitura de Assis Brasil divulgou comunicado pedindo que as famílias que foram desabrigadas ou desalojadas não retornem agora para suas casas.