Prefeitura de Rio Branco lança site que mostra Rio Acre em tempo real

FOTO: WHIDY MELO

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta sexta-feira, 23, um site de videomonitoramento focado no acompanhamento do nível do rio Acre, em Rio Branco. Através de um site, que funciona tanto em computadores quanto em tablets e celular, autoridades e todo o público terão imagens em tempo real do rio Acre, na região da Gameleira.

O site deolhonorio.riobranco.ac. gov.br, que já está disponível, será de grande importância para a Defesa Civil, segundo o coordenador do órgão municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão. “O mais importante é que a gestão está disponibilizando essa informação de volume de água para toda a população, o que mostra a visão futurística do prefeito Tião Bocalom”, disse.

O prefeito Tião Bocalom disse que sua gestão tem investido em tecnologia. “Temos investido em tecnologia na educação, na saúde, e acredito que somos pioneiros neste modelo de transparência, que é por meio de vídeo em tempo real. O cidadão comum tem acesso, as autoridades tem acesso, e nesse momento de gravidade em relação às alagações, a população tendo acesso a essas imagens pode se programar, se preparar para uma eventual retirada das áreas de risco”, afirmou.

O chefe do gabinete militar da prefeitura, coronel Ezequiel Bino, lembrou que as imagens servem também para que o Deracre monitore a descida de balseiros no rio.