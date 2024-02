Rio Acre transborda e passa dos 14 m na Capital na última medição do dia

O nível do Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento no início da noite desta sexta-feira, 23, ao marcar 14,04 por volta das 18 horas, conforme medicação da Defesa Civil Municipal na lâmina d’água.

A incidência de chuva nas cabeceiras do manancial tem feito com que todos os afluentes do Rio Acre apresentem elevação de nível. Em Rio Branco, as chuvas também fizeram com que igarapés transbordassem em algumas regiões, como os igarapés Batista, Amaro e o Dias Martins.

No bairro da Base, Centro da cidade, quintais de casas já foram invadidos pela água. Até o início da tarde desta sexta, cerca de 500 famílias de Rio Branco já tinham sido atingidas pelas águas de igarapés que inundaram.

Mais de 20 famílias se encontram em abrigos montados em 5 escolas públicas, entre elas, a Alvaro Vieira da Rocha, Alcimar Leitão e Ilka Maria. O número de desalojados, segundo a Defesa Civil, deve aumentar nas próximas horas.

FOTOS DE JARDY LOPES: