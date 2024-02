Rio Acre chega a 14,67 metros, atinge 14 bairros e desaloja mais de 300 pessoas

O nível do Rio Acre continua subindo sem previsão de retração. A enchente já atinge 14 bairros na capital acreana. Na manhã deste sábado, o manancial já chega a 14,67m e continua subindo em ritmo forte.

Conforme a Defesa Civil, 317 pessoas já estão desalojadas, sendo que mais de 200 estão em abrigos montados pela prefeitura de Rio Branco. O número já deve ser bem maior, pois famílias foram retiradas durante a madrugada e a quantidade de desabrigados deve ser atualizada ao longo da manhã de hoje. A estimativa é que pelo menos 50 famílias estejam nos abrigos.

Nível continua subindo no interior e enchente deve aumentar muito ainda em Rio Branco

Em toda a bacia do Rio Acre já houve aumento de nível. Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Capixaba e o Riozinho do Rola, que é o principal afluente do manancial em Rio Branco, continuam subindo, o que torna a previsão para a capital acreana ainda mais preocupante. “Infelizmente, vai continuar subindo, não temos nenhuma expectativa de retração no momento. Estamos trabalhando no socorro às pessoas atingidas pela água”, informa Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Igarapés continuam subindo, apesar de ritmo menor

A Defesa Civil também informou a situação dos igarapés que continuam subindo. Até o momento, os igarapés Batista, Amaro e São Francisco transbordaram e tornam a situação ainda mais preocupante na capital acreana. “Em relação aos igarapés, fizemos vistoria nesta madrugada e continua subindo, apesar de que de forma lenta”, diz Falcão.

A chuva na capital acreana nas últimas 24 horas foi de 23mm e persiste no início da manhã de hoje.