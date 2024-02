Vendedora de frutas que passou 15 anos sem estudar faz apelo para conseguir pagar exames

A história de fé na educação de Roseli Pereira, 40 anos, mostrada há 20 dias pelo ac24horas emocionou.

LEIA AQUI: 15 anos sem estudar, vendedora de frutas conclui faculdade e passa em concurso

De família humilde, Roseli passou 15 anos fora da escola após abandonar os estudos na 4ª série do ensino fundamental. Com um sonho de se tornar professora, a vendedora de frutas decidiu voltar a estudar. Enfrentando uma exaustiva rotina que começa às 3 da manhã em sua banda de frutas às margens da BR-364 conseguiu concluir o curso de pedagogia. No último concurso da prefeitura de Assis Brasil, Roseli foi uma das aprovadas.

Nesta quarta-feira, 28, foi publicada no Diário Oficial a convocação de Roseli e os demais aprovados. Acontece que a realização do sonho que está tão perto tem, literalmente, tem tirado o sono de Roseli. Passando por dificuldades financeiras, já que o carro que ela e o marido usam para transportar as frutas para a banca onde comercializam quebrou, Roseli não tem recursos para pagar os exames obrigatórios e para se manter no município até receber seu primeiro salário.

“Eu passei a noite chorando com medo de não dar certo. Estou passando por muitas dificuldades, o carro do meu esposo está quebrado, estamos sem trabalhar, é desesperadora essa situação”, conta.

Amigos de Roseli decidiram criar uma vaquinha online para tentar ajudar a professora a custear os exames, que custam em torno de R$ 500 reais e também arrecadar recursos para que ela e o filho possam passar o primeiro mês em Assis Brasil até que a professora receba seu salário. “Sei que muitas pessoas não entendem, mas estou passando por um momento muito complicado financeiramente. Só vai eu e meu filho, meu esposo vai ficar para continuar trabalhando aqui para quitar algumas contas que nós temos. Estou morrendo de vergonha, nunca precisei pedir, mas é uma situação em que não posso perder a oportunidade de realizar meu sonho de ser professora”, conta Roseli, emocionada.

Quem tiver interesse em ajudar a professora a fazer os exames e doar algum recurso para que a mesma se mantenha com o filho em Assis Brasil, pode acessar a vaquinha online neste link ou fazer um PIX para 68 984222430 que o número de telefone de Roseli, onde mais informações podem ser obtidas.