Termina hoje prazo de inscrições do Concurso Público Unificado

Nesta sexta-feira (9), às 23h59, horário de Brasília, termina o período de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que vai contratar 6.640 servidores públicos para 21 órgãos federais. Hoje, o número de inscritos alcançou o recorde de dois milhões de candidatos, mas 700 mil ainda precisam pagar a taxa de inscrição para confirmar a participação.

A prova será feita em 220 cidades de todos os estados e Distrito Federal e será aplicada no dia 5 de maio. Os candidatos poderão concorrer a uma ou mais carreiras em um dos blocos temáticos dos oito editais, que foram recentemente retificados para correções de ambiguidades e informações imprecisas.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) – responsável pelo processo seletivo – as mudanças foram referentes às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras, além de algumas exigências na formação para determinadas vagas. O objetivo das mudanças foi garantir a observância dos princípios constitucionais da administração pública e também potencializar a seleção dos profissionais mais adequados ao exercício das atribuições.

A instituição orienta que os candidatos dos editais retificados no sentido de que tomem ciência das mudanças, inclusive documentações que precisarão ser apresentadas em caso de aprovação.

Processo seletivo

Esta é a primeira vez que o governo federal realiza um processo seletivo no qual é possível o candidato concorrer a mais de um cargo em diferentes órgãos, por ordem de interesse, pagando apenas uma taxa de inscrição. Para isso, é necessário selecionar o bloco temático e o nível de escolaridade com que o candidato pretende concorrer, com taxas de inscrição no valor de R$ 90 para vagas do ensino superior e R$ 60 para os concorrentes de nível médio.

Até o fim do período de inscrição, os candidatos que não tiveram os pedidos de isenção aceitos poderão pagar a taxa e participar do concurso. Todo o processo de inscrição é feito pela página da Cesgranrio, que é banca realizadora do processo seletivo, com o uso da conta gov.br.

Os candidatos inscritos poderão verificar os dados finais da inscrição no dia 29 de fevereiro e no dia 29 de abril será possível a consulta ao local de prova. A previsão é que no dia 3 de junho sejam divulgados os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação. No dia 30 de julho deve sair o resultado final com a classificação dos aprovados.