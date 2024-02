Mulheres relatam queda de desejo sexual pós-pandemia; especialista dá dicas

É difícil para o corpo das pessoas encontrar espaço para sexo quando estão sob estresse, disse Marin. “Para a grande maioria das pessoas, se você está sob muito estresse, seu corpo fecha qualquer caminho para a excitação e o desejo”, disse ela. Além das preocupações com o estado do mundo e a saúde da sua família, a transição para um mundo Covid-19 sem cuidados infantis, trabalhando a partir de casa e com menos meios de comunicação social significou um aumento do stress para muitas pessoas – mas especialmente para as mulheres.

“A pandemia trouxe questões de carga mental e trabalho mental realmente para o primeiro plano de uma forma que nunca aconteceu antes”, disse Marin. A carga mental refere-se a tarefas que exigem planejamento, preparação e acompanhamento para manter uma família. Faz sentido que as mulheres que assumem uma maior parte do trabalho doméstico – enquanto trabalham a partir de casa – comecem a sentir que a intimidade com o parceiro é outro item da lista de coisas para outras pessoas, acrescentou ela.

E mesmo que as coisas tenham voltado a algo mais próximo do normal após o fim do bloqueio, as pessoas podem ter se acostumado com a forma como as coisas eram. Isso significa que muitas pessoas provavelmente não encontraram maneiras de revigorar seus relacionamentos, disse Deborah Fox, terapeuta sexual licenciada e assistente social clínica baseada em Washington, DC.

Espontâneo versus responsivo

Aquele sentimento no início de um relacionamento, quando o desejo está em chamas o tempo todo, é na verdade uma anomalia no mundo da sexualidade, e está tudo bem se você tiver que mudar sua abordagem à medida que o relacionamento avança, disse Fox.

Muitas pessoas, especialmente mulheres, tendem a experimentar o que é chamado de excitação responsiva, em oposição à excitação espontânea, disse ela. Enquanto alguém que fica excitado espontaneamente pode estar interessado em sexo em muitas circunstâncias, as pessoas que são mais receptivas ao seu desejo requerem um contexto menos stressante e contacto com o seu parceiro que inicia a sua excitação, acrescentou Fox.

“Se você quiser fazer sexo no sábado, comece as preliminares na quarta”, disse ela. E não precisa ser explícito. As preliminares podem ser passar um tempo com seu parceiro assistindo seu programa favorito, ir a um encontro divertido ou até mesmo tomar um banho quente, disse Fox. Para voltar a um espaço onde o desejo é mais regular, Fox recomenda reservar um tempo em que você e seu parceiro estarão fisicamente conectados.

É importante ressaltar que isso não significa necessariamente que é quando você fará sexo, e realmente não deveria haver pressão para que isso levasse a isso, disse ela. Em vez disso, abrace, beije ou dê as mãos naquele horário designado e esteja aberto para onde isso pode acontecer. E não se esqueça de se divertir com isso, disse Fox. “Esse tipo regular de ritmo de atividade é o que é necessário porque, caso contrário, a deriva assume o controle”, acrescentou ela. “E se você já está saindo da pandemia, é estranho voltar a ela.”

Como recuperar a chama

Com uma questão tão multifacetada quanto o desejo sexual, há muitas etapas que você pode seguir se quiser voltar ao ritmo. Primeiro, faça um inventário de sua conexão emocional com seu parceiro: você está se sentindo desconectado ou ressentido? Trabalhar nesses elementos do relacionamento em conjunto ou com um terapeuta pode resolver problemas físicos, disse Marin.

Então observe a qualidade do sexo que você está fazendo. “A grande maioria das pessoas descreve seu sexo como chato, rotineiro, previsível e que não há nada para elas nisso”, acrescentou ela. Você pode não saber exatamente o que traria algum tempero de volta, mas comece perguntando a si mesmo e conversando com seu parceiro sobre o que você gosta em sua vida sexual – seguir essa orientação pode melhorar a experiência para você, disse Marin.

Por último, as mulheres têm de começar a falar sobre dor. “A pesquisa mostrou que 30% das mulheres sentiram dor na última vez que fizeram sexo, o que é um número realmente impressionante”, disse Marin. “Se você sente dor durante o sexo, não faz sentido desejá-lo, então lidar com a dor sexual é outro excelente ponto de partida para muitas pessoas.”

Ela recomenda conversar com seu médico ou ginecologista e talvez com um terapeuta sexual para tratar qualquer dor que você esteja sentindo. É crucial que não respondamos às dificuldades sexuais evitando-as, disse Lehmiller. Na sua investigação, “muitas pessoas lidaram com as nossas dificuldades sexuais apenas evitando o sexo, porque às vezes é mais fácil simplesmente não o fazer e não falar sobre isso do que ter essas conversas difíceis”, disse Lehmiller. E os dados mostraram que os homens eram mais propensos do que as mulheres a procurar ajuda profissional para os problemas sexuais que vivenciavam, disse ele. “Infelizmente, acho que normalizamos as dificuldades sexuais das mulheres”, acrescentou.