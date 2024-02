Atlético-MG bate o Athletic com 2 de Hulk e volta à briga pela liderança do Grupo B

Athletic e Atlético-MG fizeram um primeiro tempo com poucas emoções no estádio Joaquim Portugal. Os donos da casa foram superiores e criaram a melhor chance da partida. Após blitz pelo lado direito, Mariano e Otávio conseguiram bloquear dois chutes., e a zaga do Galo afastou. A resposta do alvinegro veio em cabeçada de Igor Gomes, que acertou a trave. Na reta final, os comandados de Rodrigo Santana tiveram mais duas chances. Uma finalização para fora e outra que parou em Everson. Nos acréscimos, Walisson, do Atletic, chegou a ser expulso. Mas, após analisar no VAR, o árbitro puniu o atleta com o cartão amarelo.

2º tempo