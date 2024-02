Com gol de Cano, Fluminense vence o Sampaio Corrêa e segue líder isolado

O destaque do jogo foi o duelo entre Cano e Leandro Matheus. O atacante argentino teve boas oportunidades de marcar no primeiro tempo, ambas em passes de Arias, mas parou no goleiro do Sampaio Corrêa. No segundo tempo, depois de muita pressão, finalmente, conseguiu abrir o placar com uma bomba de esquerda já dentro da pequena área.

Estreante

Aos 16 minutos do segundo tempo, o técnico Fernando Diniz promoveu a estreia de Douglas Costa. Ele entrou no lugar de Keno, atuou aberto pela ponta direita, mas teve uma atuação discreta.

Volta ao Maracanã



A vitória sobre o Sampaio Corrêa foi o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã em 2024. Foram pouco mais de 21 mil pessoas ao estádio na noite desta quinta-feira para assistir ao jogo.









