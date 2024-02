Rafa da Bahia promete o melhor da música baiana nesta sexta-feira em Rio Branco

Uma das atrações nacionais do Carnaval da prefeitura de Rio Branco, Rafa do Bahia, da banda Tambor da Bahia, 37 anos, concedeu entrevista ao ac24horas nesta sexta-feira, 9, e contou que se apresentar pela primeira vez na região norte, mais precisamente no Acre.

Segundo o artista, a receptividade do povo acreano é ótima e ele pretende tocar o melhor da música baiana e da Música Popular Brasileira.

“Primeira vez aqui no Acre, Rio Branco, primeira vez vindo aqui na região norte. Tô muito contente de estar aqui, muito contente pelo convite também, a receptividade aqui da galera também. A gente tá lá em Salvador já com esse trabalho, juntamente com o Giovane e mais um pessoal que faz esse som com a gente, de trazer essa música baiana, essa história, contar um pouco da história da música baiana e da música popular brasileira também, incluída nesse repertório que a gente vai trazer hoje aqui pra vocês, que é um misto de música baiana, axé, aquela coisa do forró também pra gente dançar juntinho. É um repertório eclético dentro de uma coisa animada, de uma coisa pra cima”, comentou.

Rafa contou que ficou surpreso ao saber que o Acre tem fuso horário diferente e disse que saiu da Bahia na última quinta-feira, 8 e chegou ao Acre no mesmo dia. “A gente não sabia que tinha fuso aqui. Então a gente chegou um dia e retornou pro dia que a gente saiu. A gente chegou essa noite, a gente voltou no passado, foi de volta pro futuro, foi exatamente essa sensação que a gente teve”.

O cantor contou que está ansioso para conhecer as comidas típicas do Acre, no caso, o tradicional açaí. “Eu tô esperando pra pegar esse açaí daqui que é diferenciado, então a gente tá nessa expectativa de experimentar esse açaí. Ainda não comemos nenhuma comida típica” declarou o artista.

Programação

Com o tema “Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria”, a programação preparada pela prefeitura tem início nesta sexta-feira, 9, com a tradicional escolha das realezas, rainha e o rei momo, às 18h. O DJ Emerson Aguiar comanda o início da festa.

Às 19h, é a vez de Rafa do Tambor Baiano subir ao palco, seguido por Álamo Kário às 20h30. A noite segue com a apresentação do DJ Lauro Felix às 22h30, seguido por Hugo Brown às 22h45.

A Banda Arregaça-Aê assume o palco à 1h, trazendo os grandes sucessos carnavalescos. O encerramento da primeira noite de folia está marcado para às 3h da madrugada.

Uma palhinha com Rafa do Tambor: