Deracre resolve pendências e Marinha libera balsa em Xapuri

A balsa que faz a travessia sobre o Rio Acre no município de Xapuri, que havia sido interditada pela Marinha do Brasil no último domingo, 4, voltou a operar.

A Capitania Fluvial de Porto Velho informou que o governo resolveu as irregularidades encontradas durante a fiscalização que resultou na interdição do equipamento. Apesar da jurisdição no estado ser da Agência Fluvial de Boca do Acre, a mesma é subordinada à capitania na capital rondoniense.

O Deracre foi o órgão responsável por resolver as pendências, que eram de documentação e a falta de alguns itens de segurança.

Durante os dias em que a balsa ficou inoperante, produtores rurais, principalmente, reclamaram de prejuízos, já que o equipamento que ficou funcionando era de menor porte, com pequena capacidade de carga.