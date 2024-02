Quarta-feira tem previsão de calor com possibilidade de chuvas no decorrer do dia

Foto: chuva na avenida Ceará, em Rio Branco I Whidy Melo/ac24horas

A previsão do tempo para essa quarta-feira, 21, será de alta umidade do ar, calor abafado e chuvas diárias, que, em muitas áreas, serão intensas e devem predominar no decorrer do dia. A previsão é do portal O Tempo Aqui.

As temperaturas devem variar entre 24° a 29 graus no decorrer desta quarta. Durante a manhã, o tempo será chuvoso com abertura de sol à tarde e probabilidade de chuvas que podem ocorrer a noite.

Já durante a semana no Acre, as chuvas, também, ocorrerão diariamente, podendo, em alguns pontos e momentos, acumular mais de 100 mm, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Sena Madureira e Brasiléia.