Defensoria abre seletivo para contratar assessor jurídico, psicólogo e assistente social

A Defensoria Pública do Estado do Acre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 22, edital de processo seletivo simplifica para contração de assessores jurídicos, psicólogo e assistentes sociais. Os profissionais vão atuar “Projeto Dignidade No Cárcere”, executado por meio de um convênio com Ministério da Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional.

Para o cargo de assessor jurídico são seis vagas, sendo três para Rio Branco e uma para Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá, além de outras trinta vagas de cadastro de reserva. O salário é de R$ 4,6 mil mensais.

As inscrições iniciam amanhã, 22, e vão até o próximo dia 29. Os interessados devem acessar o site da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (https://esdpac.ac.def.br/). A taxa e inscrição é de R$ 60, mas podem pedir isenção da taca quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), for convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral para prestar serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração das eleições oficiais, doador de medula óssea ou doador de sangue. A isenção poderá ser solicitada até o próximo sábado, dia 24.

A Defensoria anunciou também o processo seletivo com uma vaga para psicólogo, e duas vagas para assistente social, sendo uma para Rio Branco e outra para Cruzeiro do Sul. Os salários são de R$ 3,8 mil para o psicólogo e R$ 3,9 mil para os assistentes sociais. Há também 15 vagas para o cadastro de reserva.

O modo de inscrição é o mesmo do edital para assessor jurídico e a taxa de inscrição custa R$ 40.

Veja abaixo o edital: