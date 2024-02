PRFs lotados no Acre recuperam duas motocicletas; produtos de crime no interior do Amazonas

Na manhã desta quarta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com motos distintas e irregulares, em Boca do Acre/AM. Os flagrantes aconteceram durante plantão ordinário, em fiscalização de rotina, na BR-317 que faz parte da circunscrição da PRF no Acre.

Por volta de 10h30min (horário do Acre), policiais rodoviários federais realizavam fiscalizações contra a criminalidade, na rodovia federal, quando abordaram um motociclista, no interior do Amazonas. Durante a fiscalização, foi constatado que o número do motor do veículo estava com sinais de adulteração. O homem de 38 anos informou que comprara a moto há 5 anos por um valor abaixo do mercado e que desconhecia a irregularidade. Cerca de 30 minutos depois, outro motociclista foi parado. Desta vez, os PRFs observaram que a placa que constava no veículo não condizia com chassi e número de motor. Ao proceder a consulta pelo chassi, nos sistemas, foi confirmado que para a moto de cor preta havia restrição de roubo e que outra seria a numeração da placa. O condutor de 28 anos de idade disse que a adquiriu há 3 anos por um preço muito inferior ao praticado no comércio.

Diante dos fatos, ambos os indivíduos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Boca do Acre, juntamente com os veículos apreendidos. Os proprietários foram cientificados das ocorrências.

Para comunicar roubo/furto ou adulteração de sinal identificador de veículos, ligue 191.

Fonte: Assessoria da PF