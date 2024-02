Mãe pede socorro para retirar filhos de casa alagada no bairro Habitasa

Com a enchente do Rio Acre, a moradora atingida pelas águas, Rominneide Matos, 32 anos, contou ao ac24horas nesta quinta-feira, 29, que necessita de ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar seus filhos da Rua Peru, bairro Habitasa, área drasticamente afetada pela enchente.

Segundo a moradora, desde segunda-feira, 26, as pessoas estão enfrentando as consequências da enchente, que já inundou as residências. “A gente liga para o Corpo de Bombeiros e eles dizem que vão mandar equipes para nos socorrer e não manda, pedimos ajuda”, comentou.

Dona Rominneide diz ainda que a situação piorou nesta quinta, onde a energia no bairro foi cortada, deixando os moradores isolados. “Agora nem energia temos. Pedimos ajuda para sair daqui com as crianças”, reclamou.

VEJA O VÍDEO: