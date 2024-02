Lionel Messi marca seu primeiro gol na temporada da Major League Soccer

Lionel Messi marcou o seu primeiro gol na temporada da Major League Soccer neste domingo (25), no empate por 1 a 1 do Inter Miami com o LA Galaxy, em Los Angeles, pela segunda rodada da liga norte-americana.

A equipe do astro argentino perdia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando o camisa 10 recuperou uma bola e tabelou com Jordi Alba antes de deixar tudo igual. Um gol que lembrou os tempos de Barcelona.

Alba🤝 Messi

Alba to Messi to level the game in LA! pic.twitter.com/mZKgOib94O

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2024



Além de Alba e Messi, Sergio Busquets e Luis Suárez, que também jogaram juntos no Barça, foram titulares. Do lado do LA Galaxy, o meio-campista Riqui Puig, revelado no clube catalão, perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo.

Com o empate, o Inter Miami foi a quatro pontos na MLS. O próximo compromisso do time de Messi e companhia é no próximo sábado (2), contra o Orlando City. Já o LA Galaxy enfrenta o San José Earthquakes no domingo (3).