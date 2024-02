Jovem é ferido a tiros e tem casa incendiada por criminosos no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

O jovem Edivan Rodrigues da Silva, de 19 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, após ser ferido a tiros e ter a sua casa incendiada na noite desta quarta-feira, 28, na rua da Paz no Beco Samambaia no bairro Belo Jardim II no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Edivan estava na frente de sua casa no beco, quando criminosos não identificados se aproximaram e em posse de uma arma de fogo efetuaram sete tiros na direção da vítima, que foi atingida com quatro projeteis, na região do abdômen, peito, virilha, quadril direito. Mesmo ferido Edivan ainda conseguiu correr para dentro da sua casa fechou a porta e segurou para que os criminosos não entrassem. Após perceberem que não conseguiria adentrar a casa para matar Edivan, os autores do crime incendiaram a residência de madeira e fugiram do local.

Quando Edivan percebeu que sua casa estava pegando fogo e os criminosos já haviam saído, ele ainda conseguiu chegar até na entrada do beco e caiu na calçada.

Populares encontraram Edivan sangrando em via pública e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que enviou a ambulância de suporte avançado 01. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Edivan ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o respaldo da casa de madeira que já havia sido totalmente consumida pelo fogo.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia. Os autores do crime não foram presos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).