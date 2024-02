União cede oficialmente Parque de Exposições à prefeitura para receber desabrigados

FOTO: WHIDY MELO

A Superintendência do Patrimônio da União no Acre (SPU) fez a cessão oficial do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, para a Prefeitura de Rio Branco, de forma emergencial, nesta quarta-feira, 28.

“Sabemos da necessidade e é um compromisso do Governo Federal, que é o proprietário do espaço, ajudar, diminuir essa situação de calamidade. A nossa secretaria então disponibiliza esse espaço, de forma oficial, para receber as pessoas desabrigadas neste momento tão difícil”, disse o superintendente Tiago Mourão.

Segundo o superintendente, a cessão sempre aconteceu nos casos de emergência, mas nunca havia seguido uma formalização. Segundo o gestor, por determinação do presidente Lula, os imóveis da União devem ser utilizados da maneira mais proveitosa possível. “O Parque de Exposições, por exemplo, estamos com um planejamento para torná-lo útil o ano inteiro, e não apenas na ExpoAcre ou em caso de crises”, afirmou.