Criança sofre queimaduras após derrubar panela de leite quente

Uma criança de 3 anos foi vítima de queimaduras na tarde da última terça-feira, 27, em uma residência na travessa Caju no bairro Boa União na Baixada da Sobral, e foi parar na noite desta quarta-feira, 18, no Pronto-Socorro de Rio Branco com 30% do seu corpo queimado.

De acordo com relatos obtidos, a mãe da criança havia colocado o leite fogão quando, acidentalmente, a criança conseguiu derrubar a panela leite fervendo sobre seu corpo. As queimaduras resultantes foram classificadas como de 1º e 2º graus, afetando aproximadamente 30% do corpo da vítima, concentradas principalmente no tórax, abdômen e braço.

A vítima foi imediatamente encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral para receber atendimento médico e depois foi liberada. No entanto, dada a gravidade do quadro, na noite desta quarta-feira, foi necessário a intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros para garantir o transporte seguro da criança, especialmente devido à localização alagadiça da área.

A criança foi entregue à emergência pediátrica para maior avaliação com queimaduras de 1° e 2° graus na região do tórax, abdômen e braços, seu estado de saúde é considerado estável.