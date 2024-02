Copa do Brasil: primeira fase começa com 80 times, sete deles campeões; veja jogos

A Copa do Brasil inicia sua edição 2024 nesta terça-feira. São 92 clubes em disputa, de todas as regiões do país, das Séries A a D e até “sem divisão”, reforçando a alcunha de “competição mais democrática do país”.

Nesta primeira fase, são 80 times divididos em 40 confrontos de jogo único, e os visitantes têm a vantagem de se classificar com um empate. O torneio abre oficialmente às 16h30, com Porto Velho x Remo, no Aluizão, e às 20h tem Nova Venécia x Botafogo-SP, no José Olímpio da Rocha.

Serão 20 partidas no total entre esta terça e a próxima quinta, com as 20 restantes na próxima semana. As equipes que entram em ação neste primeiro momento classificaram-se por estaduais ou critérios estabelecidos por federações locais – entre eles, sete campeões: Cruzeiro, Sport, Vasco, Internacional, Juventude, Criciúma e Corinthians.

Jogos da primeira semana (horário de Brasília)

Terça-feira (20/2)

16h30 – Porto Velho x Remo, no Aluizão

20h – Nova Venécia x Botafogo-SP, no José Olímpio da Rocha

Quarta-feira (21/2)

15h30 – Real Brasília x São Raimundo-RR, no Defelê

16h – River-PI x Ypiranga-RS, no Albertão

16h30 – Manauara x Retrô-PE, no Carlos Zamith

19h15 – Sousa-PB x Cruzeiro, no Marizão

19h30 – Anápolis-GO x Tombense, no Jonas Duarte

19h30 – Audax-RJ x Portuguesa-RJ, no Bacaxá

19h30 – Treze x ABC, no Amigão

19h30 – Itabaiana x Brasiliense, no Barretão

20h – Moto Club x Bahia, no Nhozinho Santos

20h30 – Independente-AP x Amazonas, no Zerão

20h30 – Costa Rica-MS x América-RN, no Laertão

20h30 – São Luiz-RS x Ituano, no 19 de Outubro

20h30 – Capital-TO x Tocantinópolis, no Nilton Santos (TO)

21h30 – Real Noroeste x Cuiabá, no José Olímpio da Rocha

21h30 – União Rondonópolis x Atlético-GO, no Luthero Lopes

21h30 – Rio Branco x CRB, no Florestão

Quinta-feira (22/2)

20h – Cianorte x Corinthians, no Willie Davids

20h – Águia de Marabá x Coritiba, no Zinho de Oliveira

Premiações

Na duas fases iniciais, os clubes participantes recebem valores referentes às respectivas divisões do Campeonato Brasileiro em que estão inseridos. Nesta primeira, por exemplo, por entrar em campo, os times ganham R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1,31 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes).

Caso passem à segunda fase, embolsam os valores de R$ 1,78 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes).

Confira abaixo os valores das cotas:

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1,31 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes)

Segunda fase: R$ 1,78 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes)

Terceira fase: R$ 2,20 milhões

Oitavas de final: R$ 3,46 milhões

Quartas de final: R$ 4,51 milhões

Semifinais: R$ 9,45 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

Fórmula de disputa

Os 80 times da primeira fase enfrentam-se em jogo único, com a partida na casa da equipe de pior colocação no ranking. O time visitante possui a vantagem do empate.

Na segunda fase, os 40 clubes remanescentes enfrentam-se em 20 duelos definidos por chaveamento, também em jogo único. Desta vez, no entanto, empate leva a decisão aos pênaltis.

Na terceira fase, os 20 times recebem 12 novos clubes: Vitória (campeão da Série B), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde), Fluminene (campeão da Libertadores), São Paulo (campeão da Copa do Brasil), Palmeiras (campeão Brasileiro), e Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino e Athletico (clubes melhores colocados na Série A).

A partir desta fase, os confrontos serão de ida e volta, e definidos por sorteio, assim como os das oitavas. Das quartas de final até a grande decisão, os encontros seguirão o modelo de chaveamento.

Por Globo Esporte