Com quase mil vagas, Escola de Música do Acre abre inscrições nesta segunda-feira

A Escola de Música do Acre (Emac) abre inscrições para nove cursos a partir desta segunda-feira, 5. As vagas são para estudantes da rede pública e particular de ensino, mas existem vagas também para a comunidade em geral.

As inscrições são presenciais e devem ser efetuadas na própria Emac, localizada na Avenida Central, no Conjunto Tucumã, no horário de 8 ao meio-dia e das 14h às 17h30.

As 950 vagas estão divididas entres os cursos de bateria, violino, guitarra, ukulelê, musicalização infantil, piano/teclado, canto, contrabaixo e violão.

Nesta segunda, iniciam as matrículas para a comunidade em geral. Amanhã, terça-feira, são para os estudantes. O período de matrículas vai até o próximo dia 20 e os cursos são disponibilizados pela manhã, tarde e noite.

As vagas são definidas por ordem de chegada.