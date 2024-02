Com mais de 24 mil inscritos,AC tem 2,2 mil aprovados no Sisu

O governo federal divulgou nesta quarta-feira, 7, o balanço do número de aprovados por estado no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.

Conforme os números, o Acre teve 2.239 aprovados, ficando a frente dos estados de Tocantins, Roraima e Amapá. No Acre, foram pouco mais de 24 mil inscrições para as 2,3 mil vagas.

O estado que recebeu o maior número de inscrições foi Minas Gerais, com 319.425. Ao todo foram aprovados 30.465 inscritos. As instituições públicas de educação superior mineiras ofertaram 33.744 vagas. A lista é completada, respectivamente, por Rio de Janeiro (com 258.447 inscrições, para uma oferta de 29.353 vagas e 27.208 aprovados) e Bahia (com 203.830 inscrições, para um a oferta de 23.877 vagas e 21.601 aprovados).

A edição de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) recebeu a inscrição de 1.271.301 pessoas, que concorreram a 264.181 vagas.

De acordo com levantamento do Ministério da Educação (MEC), foram aprovados 239.872 candidatos no processo seletivo, sendo 102.005 na ampla concorrência e 137.867 na modalidade de cotas e ações afirmativas das instituições. O número corresponde a uma concorrência de 9,19 pessoas por vaga ofertada. Ao todo, o processo seletivo registrou 2.427.929 inscrições, pois cada inscrito podia escolher até dois cursos.