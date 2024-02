Estado destaca a atuação da Polícia Militar na realização do projeto Juntos pelo Acre

Comprovando a eficácia e sucesso do projeto governamental Juntos pelo Acre, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) apresentou um balanço mostrando que mais de 4 mil pessoas foram atendidas por diversos serviços de cidadania, saúde e políticas públicas no Bairro Taquari, no último dia 3.

O projeto envolve diversas instituições e acontece com a mobilização de lideranças e associações de moradores da região, em comunhão para o benefício de pessoas em vulnerabilidade social. Entre os atores desse trabalho, se destaca a Polícia Militar do Acre (PMAC), a qual contribui com ações de pacificação nas comunidades do estado.

Primariamente, para definição do local que irá receber o poder público, a PMAC faz um levantamento das comunidades com os maiores índices de violência e, a partir disso, uma série de atividades são realizadas, trabalhando principalmente a prevenção primária com crianças e adolescentes, por meio do projeto Guardiões da Paz, com disciplinas educativas nos aspectos moral e cívico, fortalecendo seus valores.

A tenente-coronel do 3º Batalhão de Policiamento Ostensivo da região e coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos no Estado do Acre, Ana Cássia Monteiro, analisa: “Frente às violências que acompanhamos diariamente, precisamos ver além e aperfeiçoar nossas estratégias de proteção à comunidade. E uma iniciativa como essa reforça a importância da nossa presença junto da população”.

Ela também observa que durante os dias de presença das instituições, a região contou com a sequência de vários dias de zero ocorrências. Ela enfatiza: “Planejamos estender essas atividades para que possamos combater e prevenir violências de maneira apropriada e proativa”.

A atuação da PMAC no evento configura-se como de polícia comunitária, que pode ser definida como um policiamento mais sensível aos problemas de uma região, com a identificação das problemáticas da vida em comunidade, muitas vezes indo além da criminalidade.

A Polícia Militar desenvolve vários projetos de cunho preventivo, com a realização de palestras, ações educativas, atividades lúdicas, aulas de artes marciais e atividades físicas em comunidades carentes de Rio Branco. As ações objetivam estreitar os laços com os moradores e, de forma efetiva, reduzir os níveis de violência nos bairros.

O secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto, estima o trabalho da Polícia Militar e destaca: “Valorizo muito esse trabalho da base. Ele é necessário e imprescindível para ensinar, disciplinar e organizar as comunidades”.