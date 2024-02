Com hat-trick de Talisca e golaço de Laporte, Al-Nassr goleia o Inter Miami em amistoso

Em amistoso de pré-temporada, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, goleou o Inter Miami, de Lionel Messi, por 6 a 0, nesta quinta-feira. O craque português, que se recupera de lesão, não entrou em campo e assistiu das tribunas seu time abrir vantagem de três gols com 12 minutos, com gols de Otávio, Talisca e Laporte. O zagueiro ex-Manchester City marcou um golaço chutando do campo de defesa. Na segunda etapa, Talisca marcou mais duas vezes, com Mohammed Taran completando a goleada. Lionel Messi entrou em campo na segunda etapa, mas não conseguiu evitar o revés. Esta é a quinta derrota consecutiva do Inter Miami, que perdeu todos os amistosos até aqui em 2024.

Os fãs de futebol esperavam ver, nesta quinta-feira, possivelmente o último enfrentamento de Cristiano Ronaldo e Messi. No entanto, isso não aconteceu, já que CR7 revelou a lesão na semana passada, durante a viagem do Al-Nassr na China. Por isso, o astro ficou de fora da partida. O argentino foi poupado na primeira etapa e entrou apenas na segunda etapa. Chamou atenção o “encontro” dos dois no telão do estádio.







No duelo do time de Cristiano Ronaldo contra a equipe de Lionel Messi, o zagueiro Laporte marcou um gol de gênio. Veja no vídeo abaixo.



