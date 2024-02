Idoso é denunciado por importunação sexual contra vítima LGBTQIA+ no estado do Acre

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Acre (MP-AC) de Cruzeiro do Sul, apresentou denúncia contra um idoso pelo crime de importunação sexual contra uma vítima pertencente ao grupo LGBTQIA+. A decisão foi publicado nas redes sociais da instituição nesta quinta-feira, 1°.

Segundo o órgão controlador, o incidente ocorreu em 24 de junho de 2023, durante o dia, em um estabelecimento comercial na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, e foi comunicado ao Ministério Público por meio de denúncia formal registrada no Centro de Atendimento à Vítima (CAV).

Na ocasião, a vítima, que não teve a identidade revelada, relatou que, ao utilizar o banheiro do estabelecimento, o agressor a seguiu e a assediou sexualmente, invadindo o espaço, fazendo propostas de natureza sexual e tocando em seu corpo.

Contudo, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e solicitou ajuda aos seguranças do estabelecimento, porém o agressor evadiu-se do local sem ser identificado.

A promotoria solicitou a abertura de inquérito policial e, após a investigação conduzida pela Polícia Civil, o agressor foi identificado e reconhecido pela vítima, sendo posteriormente denunciado pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).