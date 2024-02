Mãe e filho vão parar no Pronto-Socorro, após colisão de carro e motocicleta na Avenida Ceará

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, (01), na Av Ceará, no centro da cidade.

Segundo informações repassadas, um veículo modelo Celta, de cor prata, conduzido por Alcemar, trafegava sentido centro/bairro, quando no cruzamento da Av Ceará com a Av Getúlio Vargas, quando semáforo abriu, o motociclista da moto Honda Bis de cor vermelha, identificado por Thiago Canuto de Souza, de 19 anos e na garupa da motocicleta, uma senhora identificada por, Valcilene Barbosa de Queiroz, de 50 anos, Thiago teria invadido a mão oposta, colidindo frontalmente com o carro.

Com a colisão, dona Valcilene voou por cima do veículo, quebrando o parabrisa e em seguida foi ao solo. Thiago, mesmo machucado, relatou que outra motocicleta teria causado o acidente, pois, na hora que o semáforo abriu, a moto que trafegava atrás teria colidido na sua traseira, levando em direção ao veículo, e logo em seguida, teria se evadido do local.

Populares acionaram o serviço de atendimento móvel do SAMU e duas ambulâncias foram enviadas para socorrer as vítimas, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Mãe e filho foram entregues ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, com múltiplas escoriações pelo corpo e ambos com suspeita de trauma abdominal, ambos estáveis.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN), foi acionado, esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia, após os procedimentos, os veículos foram liberados.