Navio-hospital deve garantir 100 mil procedimentos médicos no Juruá

Terão início nesta sexta-feira 2, os atendimentos de saúde no Navio-hospital da Marinha do Brasil, Dr. Montenegro, que está ancorado no Porto da Várzea, em Cruzeiro do Sul, desde o último dia 30.

A equipe de saúde é composta por 26 militares, entre médicos, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, bioquímicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, radiologia médica, higiene bucal e laboratorial. Serão ofertadas à população consultas médicas e odontológicas; exames clínicos, laboratoriais, raio-x e mamografia; pequenas cirurgias; pré-natal, além da distribuição de medicamentos e atenção farmacêutica.

O comandante da embarcação, Ewerton Andrade de Souza, disse que a equipe de 26 militares vai garantir 100 mil procedimentos médicos até o dia 17 de maio, data em que o navio, voltará para Manaus.

“No total nós faremos 100 mil procedimentos médicos. Vamos subir o Rio Juruá no navio e também usaremos embarcações orgânicas para alcançar localidades onde o navio não consegue chegar”, relatou.

Nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a tripulação teve uma reunião de alinhamento dos atendimentos da 24ª Missão Acre ,com o Governo do Estado, membros do Distrito Especial Indígena – Dsei e secretários de Saúde de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Os procedimentos serão disponibilizados para moradores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Rafael Gomes, representando a Sesacre em Cruzeiro do Sul, destacou que a união de esforços auxilia na promoção de bem-estar à população e amplia o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS. “O governo do Estado dará total apoio às equipes do navio-hospital. Inicialmente, o suporte atenderá à logística das equipes de saúde, mas estamos à disposição para fortalecer a ação humanitária, pois o maior beneficiado é o povo”, informou.

Segundo o Dsei, a previsão é de que a ação beneficie cerca de 10 mil indígenas. “A parceria com a Marinha amplia o acesso às especialidades. É um momento de fundamental importância, pois os esforços são destinados à melhoria da saúde do indígena. Algumas etnias não residem às margens do Juruá, mas faremos uma mobilização para que sejam assistidas”, disse Deusdete Oliveira Souza, coordenador substituto do Dsei no Juruá.

O navio-hospital

A construção do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Dr. Montenegro se deu em 1997, em Manaus. Três anos depois, foi firmado contrato de cessão de uso do navio entre o governo do Acre, durante a gestão do ex-governador Orleir Cameli, e a Marinha do Brasil, com a finalidade de prestar assistência médico-hospitalar na região do Juruá, uma vez por ano, durante o período de cheia.

O nome do navio é uma homenagem a Manoel Braga Montenegro, primeiro médico nascido no Acre, à cabeceira do Rio Liberdade, distante 80 km de Cruzeiro do Sul. Durante muito tempo, o profissional era o único com formação acadêmica a atender a região do Alto Juruá.