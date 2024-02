Com 45 anos de existência, bloco Urubu Cheiroso volta a desfilar em Rio Branco

O tradicional bloco Urubu Cheiroso voltou a desfilar pelas ruas do centro de Rio Branco neste carnaval de 2024 e realizou uma breve passagem pela Avenida Getúlio Vargas, no carnaval da prefeitura, na Praça da Revolução, neste domingo, 11.

O bloco, que estava sem atuar desde o início da pandemia da COVID-19, decidiu desfilar após incentivo do governo e da prefeitura. O presidente do Urubu Cheiroso, Eró Chaves, contou que o bloco existe há 45 anos. “Decidimos voltar esse ano, é carnaval de rua” declarou.

Com o tema “Nem pior, nem melhor, apenas diferente” o bloco teve sua concentração às 15h, em frente ao INSS, localizado na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, tendo como parada final o Novo Mercado Velho, após a passagem pela avenida. O grupo é composto por vários moradores de variados bairros da capital.

Bloco

O bloco foi sensação na década de 80, ganhando vários títulos em desfiles nos últimos 30 anos, dessa vez desfila com uma nova roupagem e sem disputar, levando alegria aos foliões com misturas de instrumentos musicais, onde canta marchinhas, MPB com estilo de carnaval.

FOTOS DE SÉRGIO VALE: