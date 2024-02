Jovem é abordado por criminosos e executado com tiros na cabeça e nas costas no bairro Belo Jardim

Por Davi Sahid

O jovem André Barroso, de 19 anos, foi executado a tiros em via pública, na noite deste domingo, 11, no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim I no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Polícia, André estava caminhando na rua quando foi abordado por criminosos não identificados, que em posse de uma arma de fogo efetuaram seis tiros na direção da vítima, que foi atingida pelos menos dois tiros que atingiram as costas e a cabeça. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Um motoboy que estava passando pelo local escutou os disparos e quando fez sua entrega e retornou pelo ramal do Macarrão se deparou com André ferido, sangrando na cabeça.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por André que já se encontrava morto.

Famíliares informaram a reportagem que André sofria de problemas psicológicos, tinha envolvimento com uma organização criminosa, já tinha sofrido uma tentativa de homicídio e era andarilho.

Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre a organizações criminosas, uma vez que, André saiu de uma facção e migrou para outra.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).