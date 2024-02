Bloco dos Sujos e Vai Quem Quer atrai multidão pelas ruas do Tucumã

Com fantasias diversas, milhares de foliões de diferentes partes da cidade aproveitaram a 32° edição do carnaval de rua do Bloco Vai Quem Quer e Bloco dos Sujos, que ocorreu pelas ruas do bairro Tucumã, em Rio Branco, na tarde deste domingo, 11.

O bloco, como é característico todos os anos, é famoso pelo fato dos homens se vestirem de mulher e mulheres de homem no evento. A concentração começou às 15h na Avenida Noroeste, no conjunto Tucumã e seguiu até a entrada do Parque, ao som de marchinhas, samba, música eletrônica e funk. O desfile ocorreu às 17h.

Ronny Albuquerque, morador do Tucumã e que faz parte da organização, revelou que o desfile já é tradição e que deve reunir uma multidão – algo em torno de 5 mil pessoas. ”A expectativa é muito grande, a comunidade se juntou, fizeram os abadás para ajudar a botar o bloco na rua, vendeu aos amigos do bairro junto com os moradores, porque já é uma tradição, é a 32ª edição”, comentou.

O morador relembrou que o Bloco dos Sujos surgiu em 1992 por iniciativa de amigos. “O bloco surgiu em 92 através do grupo de amigos que se encontrava no bar para tomar uma cerveja. Começou aquela brincadeira de ficar jogando maisena nos outros e daí foi aumentando e hoje, graças a Deus, o Tucumã já é um bairro muito conhecido no domingo de carnaval através do bloco. A expectativa é de 5 mil pessoas, mesmo com a chuva, estamos esperando aí, a partir das 5 horas, se Deus quiser e tudo vai dar certo. Essa chuvinha não vai ser problema não, porque essa chuvinha é só para esfriar, que está muito quente. Carnaval é união, é paz, é tranquilidade, é tradição”, explicou.

Um dos fundadores aqui do Bloco Sujo e Vai Quem Quer, Danilo Lopes, contou que a expectativa é de ter o melhor carnaval da cidade. “É a melhor possível porque cada ano que passa o nosso Bloco traz mais gente aqui para nossas avenidas do conjunto. A proporção a cada ano que passa aumenta, é por isso que o nosso Bloco de Sujo é o melhor de todo o Acre”, declarou.

Com uma fantasia inspirada na fantasia do artista Charles Chaplin, Hermógenes Neto, 64 anos, morador antigo da região, disse que é gratificante participar do carnaval no Tucumã. “Estou aqui no Tucumã, daqui só vou sair pra ir pra morada da paz ou São João Batista. Os outros que vão escolher, porque nem a roupa tem jeito de escolher. Aqui pra nós está sendo um dos melhores carnavais. Todo ano a gente faz um carnaval aqui familiar. É uma coisa muito gostosa da gente se manter vivo nessa festa profana. É uma coisa gostosa pra gente festejar, festejar a vida enquanto ela está aí vivida”, revelou dizendo que sua fantasia representa a grandiosidade do ator.

“Charles Chaplin, um dos maiores caras de todos os tempos e que até hoje é um dos melhores críticos que o teatro já teve e que hoje fomenta ainda muitas e muitas pessoas nesse sonho fantástico. Carnaval é cultura, é arte, é vida, é amor, é paz, enfim, tudo que há de bom na vida está dentro do carnaval. É a festa profana, o mais saudável que tem, de saudar o nosso Deus o maior. Oxalá e orgulho”, argumentou.

FOTO: JARDY LOPES