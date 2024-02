Horóscopo: confira que os astros revelam para esta segunda-feira

O sonho e o sonhado

Data estelar: Lua que cresce ingressa em Áries às 10h27

Um dia, no passado, sonhaste com algo que hoje ocupa tempo e espaço no Universo, porque foi realizado, e assim comprovas o milagre de que o sonhador e o sonhado são parte de uma única entidade cósmica, a qual, na sua imensa graça e generosidade, te fornece todos os instrumentos para que proceda a aproximação entre o sonho e o sonhado.

Tu és a alma que sonha, tu és o sonho que a alma sonha, tu és o instrumento necessário para aproximar o sonhador e o sonhado, nada te falta.

Ninguém mais além do humano se preocupa com a perspectiva de que, talvez, nada seja real, que tudo seja relativo e se convence de que, talvez, no Universo nossa humanidade cumpra a função de sofredora, de receptáculo de castigos bem merecidos, ainda que desconhecidos.

Enquanto esse convencimento perdurar, não realizarás o que sonhas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas com que você precisa tratar nesta parte do caminho não são nada fáceis, mas são os ingredientes essenciais para sua alma construir o destino. Por isso, gostando delas ou não, melhor seguir em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A prática é a melhor maneira de você demonstrar sua autoridade, porque enquanto as pessoas ficam discutindo teoricamente o que precisa ser feito, você terá se adiantado e feito tudo com destreza. Isso é autoridade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As razões que até agora serviram para você justificar seus atos não parecem ter mais validade, deixaram de fazer sentido. Ficará um vazio por um tempo, até sua alma encontrar novas razões para se orientar. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todas as suspeitas parecem críveis e indicam que certas coisas aconteceram por motivos bastante negativos. Porém, isso é o que a mente diz, e você precisaria iniciar uma investigação bem elaborada para confirmar tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As tensões nos relacionamentos mais significativos precisam ser tratadas com cuidado, para que não se descontrolem nem tampouco enveredem por conflitos agressivos que não agregariam nada positivo ao caminho. Melhor não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa arrancar da vida o que a vida pretende lhe oferecer com generosidade, portanto, evite se precipitar, porque há tempo suficiente para observar com sensatez tudo que acontece e fazer boas escolhas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para fazer o que você deseja será necessário atropelar um pouco os fatos e se adiantar às pessoas que também desejam o mesmo. É uma espécie de competição não declarada abertamente, mas que na prática funciona assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Seja firme nas suas intervenções, mas não ao ponto de a atitude ser tomada como uma agressão, porque se chegar a isso você provocará conflitos que atrasarão o que sua intervenção pretendia. Melhor isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Melhor evitar o frenesi de pensamentos, e se dedicar a fazer algo útil com suas mãos para não se enredar no labirinto da mente e se perder nesse. Cuide para que a mente não confunda, em vez de esclarecer. É isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide do que é seu, mas evite provocar conflitos para demonstrar seu domínio, porque apesar de essa atitude ser necessária em alguns momentos, neste em particular corre o risco de se descontrolar e contrariar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A partir de agora haverá muita mais energia circulando através de sua alma e corpo, e isso significa que você precisa encontrar formas eficientes para a manifestar, porque de outra forma se transformará em irritação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais forte que seja sua fé de que o Universo é provedor, e por mais que você mentalize sonhos magníficos com extrema clareza, ainda assim a realização de tudo continuará sendo através da obra de suas mãos.