Casal de idosos são atropelados na BR-317 e vão parar no PS da capital

Por Davi Sahid e Denise Moreira

Os idosos José Santiago, de 63 anos e Maria do Rosário, de 65 anos, foram vítimas de um atropelamento na noite deste domingo, 25, na região da Baixa Verde, na BR-317, Estrada que dar acesso ao município de Boca do Acre, em Senador Guiomard.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, os idosos havia saído do Ramal do Bigode empurrando uma motocicleta modelo Honda Fan 125, de cor azul, na BR-317, quando inesperadamente o casal foi atropelado por um motorista que trafegava em uma caminhonete modelo Ford F 1000. Após atropelar as vítimas, o motorista permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

José Santiago e Maria do Rosário foram colocado dentro de um veículo modelo Fiat Uno de um popular e a ambulância do município interceoatou o carro no km 30 da BR-317. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos aos idosos e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado do SAMU que interceptou a ambulância de Senador Guiomard no Segundo Distrito de Rio Branco. Os pacientes foram estabilizados pela equipe de Paramédicos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Maria do Rosário deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) moderado, já José Santiago sofreu uma fratura na perna direita, além de TCE moderado.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia.