Ponte que liga Brasileia a Epitaciolândia pode ser interditada por causa da cheia do Rio Acre

A situação da enchente se agrava a cada momento em Brasileia. Até às 22 horas deste domingo, 25, o Rio Acre, que alagou a cidade, ultrapassou 13 metros, sendo que a cota de alerta é de 9,8m e de transbordamento de 11,4m.

Conforme a Defesa Civil Municipal, a alagação já atingiu quase mil pessoas em comunidades rurais isoladas, mais de 20 pontes estão destruídas, além do estouro de redes, bueiros e ramais, principalmente na área da Reserva Extrativista Chico Mendes.

No município, são quase quatro mil pessoas atingidas, cerca de 1,5 mil estão em 10 abrigos montados pela prefeitura de Brasileia.

A situação se torna ainda mais crítica com a possibilidade iminente de isolamento da cidade do restante do país por conta do fechamento da Ponte José Augusto, que liga Brasileia ao município de Epitaciolândia.

As previsões são extremamente preocupantes, já que a expectativa é que o rio alcance 13,8m nesta segunda-feira, 26, o que deve provocar a interdição total da ponte, isolando Brasileia, deixando milhares de pessoas em situação delicada, já que é pela ponte é o único acesso terrestre ao município e por onde chegam alimentos, suplementos, medicamentos e combustível à cidade.

A prefeita Fernanda Hassem, clamou por ajuda aos representantes políticos, governos federal e estadual, e às instituições responsáveis. Ela expressou gratidão às forças armadas e às autoridades locais por seus esforços, mas destacou a urgência de mais apoio diante da situação crítica.

“Agora são 23 horas e nós estamos aqui na ponte José Augusto. Esse é único acesso de Brasileia por via terrestre. A previsão de elevação do Rio até amanhã é de chegar a cota de 13,85 metros e isso isola Brasiléia por via terrestre. Através desse vídeo queremos fazer um pedido de ajuda aos nossos representantes, aos nossos parlamentares, aos senadores, ao governo federal e estadual. Todas as medidas estão sendo tomadas pela Defesa Civil, pela Prefeitura em parceria com todas as instituições“, lamentou prefeita Fernanda Hassem.